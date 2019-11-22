Страсбург через год после теракта

Спустя год после теракта на праздничной ярмарке в Страсбурге, этот эльзасский город вновь готовится стать на месяц "рождественской столицей" Франции.

В пятницу вечером запахи корицы и глинтвейна наполнят площадь вокруг старинного собора, где расположились 300 киосков с сувенирами и традиционными яствами. Общественный порядок будет строго охраняться, мэрия и префектура пообещали действовать слаженно и динамично. На территории ярмарки будут дежурить около пятисот полицейских в форме и в штатском. Чтобы попасть в центр города, ожидаемым двум миллионам посетителей придется распахнуть пальто и показать содержимое сумок. Препятствия установлены, чтоб отразить угрозу, исходящую от автомобилей.

В каком настроении встречают эльзасцы зимние праздники?

Опасения, конечно, есть, но, если честно, мы не боимся, мы не перестанем работать, нам нравится атмосфера Рождества, это наша традиция в Эльзасе, поэтому мы будем на ярмарке. Жюли Адам Владелица киоска

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обратился к согражданам с призывом к сохранению бдительности, при этом заверив французов в том, что ситуация находится под контролем, и пожелав им хорошо повеселиться. Однако забыть произошедшее 11 декабря прошлого года и гибель пяти человек не так просто.

Пускай пройдет два, три, четыре года, да все десять лет, звуки выстрелов и искры останутся в моей памяти навсегда. Это то, что забыть не удастся. Максим Санжель Менеджер ресторана

11 декабря - в самый разгар рождественских мероприятий - жертвам стрельбы будет отдана дань памяти.

В целом, я думаю, что мы достаточно защищены, а нулевого риска, к сожалению, не существует и никогда не будет существовать. Поэтому мы должны жить без страха, двигаться дальше и противостоять этому варварству наилучшим из возможных способов. Тома Кинц Прохожий

Успех этой Рождественской ярмарки важен для Страсбурга и его жителей, учитывая деньги, потраченные на ее организацию. На одно только обеспечение безопасности бюджет составил около миллиона евро. При этом на празднике сам город сможет заработать 250 миллионов.