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Венгрия

"Сделано европейскими пчёлами"

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  Кнарик Хачатрян 
"Сделано европейскими пчёлами"
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Такая наклейка на баночке мёда - гарантия того, что это 100% европейский продукт, сделанный пчёлами на территории Евросоюза. В четверг в Будапеште ассоциация, основанная европейскими пчеловодами официально объявила о начале своей деятельности. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь напомнил об угрозах, нависших над пчеловодством ЕС из-за последовательного сокращения числа пчёл и растущего импорта некачественного, а то и поддельного китайского мёда.

"С 2004 года 22 тысячи новых химикатов были выпущены и разрешены в ЕС. Дикие опылители, такие, как шмели, их не выносят. А племенные пчелы не могут их всех заменить Это тревожно и опасно".

Пчеловоды Венгрии опасность чувствуют уже давно. Несмотря на то, что присутствие пчёл может увеличить урожай на треть, фермеры тратят больше на химикаты, которые вредны для насекомых.

У Иштвана Шароша есть несколько ульев в Будапеште, но он считает, что в нынешних условиях пчеловодство становится скорее хобби, и не стоит ждать от него выгоды.

"В прошлом году одна пчелиная семья дала 40 килограммов мёда: всего за год показатель упал на 25 килограммов только из-за плохой погоды и химикатов. Этому невозможно противостоять", - говорит Шарош.

За последние 20 лет в Европе исчезло более половины естественных популяций насекомых, что в свою очередь привело к резкому сокращению популяций диких птиц. Без медоносных пчел ущерб окружающей среде на нашем континенте был бы гораздо больше, а экономический ущерб невозможно было бы просчитать: пчёлы прямо или косвенно необходимы для производства 75% продуктов питания.

Золтан Шипошеджи, Euronews:

"Пчёлы находятся во всё более сложной ситуации по всей Европе. Всё большую роль в этом играют не только агрохимикаты, но и климатические изменения. Если пчёлы прекратят опылять, это будет иметь трагические последствия для сельского хозяйства в целом".

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