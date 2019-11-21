Венеция: премьера оперы состоится

Венеция возвращается к привычной жизни: в городе с каждым днем все больше туристов, магазины и рестораны ждут посетителей.

Несмотря на произошедшее рекордное наводнение театр "Ла Фениче" принял решение не отменять премьеру постановки оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" под руководством канадского режиссёра Роберта Карсена и южнокрейского дирижера Чон Мён Хуна.

В минувший вторник из-за прилива затопило подвалы театра. Потребовалось несколько дней, чтобы восстановить электропроводку и департамент пожаробезопасности выдал разрешение на проведение премьеры.

Художественный руководитель театра Фортунато Ортомбина вздыхает с облегчением: "Неделя была очень тяжелая. Я благодарю всех, кто работал, кто нам помогал, кто предпринимал все возможные усилия, чтобы мы смогли возобновить нашу деятельность".

По словам режиссера Роберт Карсена, опера "Дон Карлос" отличается от других произведений Джузеппе Верде, потому что в конце в ней нет ощущения надежды: "Мы живем в мире, в котором иногда невозможно представить будущее. В этой опере людей одолевают ужасные проблемы, которые становятся только хуже по мере развития событий".

Карсен говорит, что для описания конфликта в сюжете оперы Верди создал невероятную музыку.