Российский аналог "Википедии" за 2 млрд рублей запустят весной 2022 года. Об этом на презентации проекта рассказал редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец.

"Наш портал рассчитан прежде всего на учащих, преподавателей, и учащихся - тех, кому по определению надо знать точно и в необходимом объеме", - подчеркнул Кравец.

Основная часть портала будет посвящена материалам об истории и археологии – 21%. Второй по величине раздел – науки о человеке и обществ и обществе (9%), третий – науки о Земле (8%). Помимо этого, в электронной "Большой российской энциклопедии" будут представлены статьи по литературе, страноведению, искусству, спорту и другим областям знаний. В отличие от материалов в "Википедии", все публикации в российской энциклопедии будут авторскими.

В начале ноября Владимир Путин на заседании совета по русскому языку заявил, что электронная версия "Большой российской энциклопедии", в отличие от "Википедии", станет источником достоверной информации. Кравец выразил уверенность в том, что у "Википедия останется своя аудитория, "которой не так важна достоверность знаний в деталях".