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Португалия

Португалия: полицейские требуют достойной зарплаты

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  Ирина Александрова  и RWS
Португалия: полицейские требуют достойной зарплаты
Авторское право
REUTERS/Rafael Marchante
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Тысячи португальских полицейских собрались у здания парламента в Лиссабоне на акцию протеста. Манифестанты требовали повышения оплаты труда, дополнительных льгот и новую экипировку. Некоторые держали в руках плакаты с надписью: "Мы защищаем людей, но кто защитит нас?" Демонстранты критиковали правительство, у которого, как они утверждают, есть средства для банков, но почему-то не хватает денег на полицию.

Начальная зарплата офицера полиции в Португалии - 789 евро. Для сравнения: их коллеги во Франции получают 1309 евро.

По данным местных СМИ, это самый масштабный протест сотрудников правоохранительных органов Португалии с 2015 года, когда к власти пришли социалисты. Организаторы демонстрации ожидали, что в ней примут участие порядка 10 тысяч человек.

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