"Грузинская мечта": в Тбилиси всё спокойно

В Тбилиси уже вторую неделю проходят акции протеста с требованием отставки правительства. В четверг демонстранты попытались заблокировать здание правительства и повесили на ворота цепь с замком. В понедельник полиция применила водомёты для разгона активистов, которые блокировали входы в здание парламента. На следующей неделе лидеры оппозиции обещают новые акции протеста и грозятся остановить работу государственных учреждений.

В правящей партии «Грузинская мечта» не рассматривают происходящее как политический кризис. Об этом в интервью Euronews рассказал депутат Ираклий Берая:

_— Это то, что политическая радикальная оппозиция пытается представить своим сторонникам и аудитории, — будто есть кризис. Но в Тбилиси действительно всё спокойно, город живет нормальной жизнью. Это просто политические спекуляции радикальной оппозиции.

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Нынешняя протестная кампания в Грузии началась после отказа парламентского большинства поддержать переход от смешанной к пропорциональной избирательной системе со следующего года. Оппозиция заявляет об узурпации власти. Ираклий Берая настаивает, что речь идёт о внутрипартийных разногласиях по законопроекту, который предложила сама правящая партия:

_— Когда мы инициировали эту реформу, мы изначально хотели (это была позиция партийного руководства), чтобы изменения вступили в силу в 2020, но, поскольку в нашей политической партии много депутатов из регионов, которые избраны прямым голосованием в одномандатных округах, эта инициатива встретила определенное сопротивление. Нам пришлось искать компромисс. Противники конституционной реформы согласились проголосовать за эти изменения только в том случае, если они вступят в силу в 2024.

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По словам Бераи, повторно рассмотреть вопрос об изменении избирательной системы до следующих выборов парламент уже не успеет. Что же касается перспектив продолжения массовых антиправительственных выступлений, то в них депутат «Грузинской мечты» реальной угрозы не видит. Он полагает, что уже скоро протесты сойдут на нет:

_— Если оппозиция решит продолжать протесты, мы спокойно к этому отнесемся, пока эти протесты будут оставаться в конституционных рамках. Мы ответственное правительство, ответственная правящая партия, и мы не позволим выходить за правовые и конституционные рамки. Оппозиция теряет поддержку и оппозиция пытается сделать вид, будто в Грузии происходит что-то трагическое, «конец света», но это совершенно не соответствует действительности.

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Ранее в интервью Euronews лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе говорила об угрозе революции и призывала правительство пойти на уступки. С переходом к пропорциональной избирательной системе она связывает надежды на смену правящей партии.