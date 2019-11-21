Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Обновившие свой состав учреждения Евросоюза с новой силой берутся за его расширение. С западной стороны Великобритания - уже отрезанный ломоть.

ЕС предлагает перспективы членства вначале Сербии и Черногории. За ними в очереди стоят Босния и Герцеговина, Албания, Македония и Косово. То есть географический центр Союза движется на юго-восток, в направлении Турции, у которой тоже есть статус кандидата.

Поляк Дональд Туск, покинувший пост главы Евросовета, избран новым председателем Европейской народной партии, крупнейшей в Европарламенте.

На партийном съезде в Загребе также принята чрезвычайная резолюция с призывом к Евросоюзу возобновить процесс своего расширения на Западные Балканы. Переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии были заблокированы Францией, Данией и Нидерландами.

«Чтобы двигаться вперед, нужно расширяться, - португальский делегат Лидия Перейра. - Некоторые страны кое-что обещали и не выполнили. Это вопрос доверия. Народная партия доверяет будущим членам, и я думаю, это поможет навести мосты между разными или расходящимися мнениями ".

На недавнем мини-саммите западнобалканские страны приняли пакет мер, призванных содействовать их росту и развитию, чтобы сделать свой регион более привлекательным для ЕС. И все же главным препятствием для них на этом пути остается коррупция.

«Хотя мы находимся в оппозиции, мы объявляем войну коррупции, относимся к ней нетерпимо, - сказал "народник" из Северной Македонии Християн Мицкоский. - Это возможно, самая большая проблема в бывших коммунистических странах, потому что Македония была частью бывшей Югославии, а переходный период не так быстр, поэтому нам нужно ускорить реформы ».

В борьбе за членство в ЕС Западные Балканы имеют сильного внешнего союзника - США. Американская администрация раскритиковала решение Совета ЕС, которым тогда руководил Туск, о приостановке переговоров о расширении.

Торговля с Сингапуром и Юго-Восточной Азией

Соединённые Штаты обещают быстро создать зону свободной торговли с Соединённым королевством, как только оно выйдёт из ЕС. Вполне можно себе представить такой англоязычный трансатлантической блок, который будет конкурировать с континентальной Европой, плюс Турция.

Но пока Брюссель от имени Лондона довольно успешно ведёт деловые переговоры с другими мировыми столицами.

Европейский союз заключил в четверг соглашение о торговле с Сингапуром. По своим размерам это государство находится на 20-м месте с конца мирового списка, но является 14-м по величине торговым партнером ЕС.

Сингапур получает в Азии европейских инвестиций больше всех после Японии и Гонконга, и сам является третьим по величине азиатским инвестором в ЕС.

Подписав соглашения с Вьетнамом, которое вступило в силу в июне этого года, Евросоюз продвинулся вперед в разработке торговой сделки со всей Юго-Восточной Азией.