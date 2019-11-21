Божоле-нуво прибыло! Вино нового урожая торжественно представлено во французском Божё. На ежегодный праздник в небольшой город недалеко от Лиона приехали тысячи туристов, чтобы вместе с виноделами отметить завершение сезона и пройти по дегустационным маршрутам.

Основные гуляния начались за несколько часов до полуночи, — в ожидании момента, когда официально можно начать дегустацию Божоле этого года. Пока одни проводили время в застольях на общем ужине, другие совершали поздний моцион по ночному городу.

С приближением новых суток атмосфера в праздничном Божё становится всё более торжественной. Гости начинали собираться на центральной площади в ожидании главных церемоний вечера. Наступление третьего четверга ноября здесь встречают как Новый год: ровно в полночь открывают бочки и молодое вино льётся рекой.

Завершился праздник вина в Божё концертом, танцам и ставшим уже традиционным фейерверком.