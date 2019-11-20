Гостиницы против соглашения МОК и Airbnb

В знак протеста против соглашение о сотрудничестве между онлайн-сервисом по аренде Airbnb и Международным олимпийский комитетом, владельцы и компании-операторы французских гостиниц приостановили свое участие в подготовке парижских летних Олимпийских игр 2024 года.

Решение было принято на конгрессе французского Союза гостиничного хозяйства в Биаррице. Представители бизнеса заявили, что такое партнерство "абсолютно не учитывает их интересы".

Международный олимпийский комитет и Airbnb подписали контракт до 2028 года на сумму в 500 миллионов долларов. Президента МОК Томас Бах назвал это партнерство инновационным. По его словам, оно обеспечит эффективное проведение Олимпийских игр.

Французский Союза гостиничного хозяйства в своем заявлении отметил, что Airbnb, несмотря на вступивший в действие с 1 января закон, "уклоняется от выплаты государству налога на проживание, не указывает четкие адреса арендуемых квартир и реквизиты налогоплательщиков".