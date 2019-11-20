Эксклюзив: интервью с главой "Врачей без границ"

Уже полвека международная гуманитарная организация "Врачи без грани" оказывает неотложную помощь людям в различных кризисных зонах по всему миру. Последние несколько лет ее сотрудники работают на Эгейских островах.

Журналист Euronews встретился с новым президентом "Врачей без границ" Христосом Христу в педиатрической клинике, расположенной в непосредственной близости от одной из горячих точек - Мории. Он положительно оценил новую миграционную стратегию греческого правительства, но сомневается в том, что она может коренным образом изменить ситуацию.

Христос Христу, президент организации "Врачи без границ": "Исходя из нашего опыта и того, что мы видели за последние четыре года в рамках соглашения ЕС и Турции, нам не следует ожидать многого. К сожалению, мы предвидим, что эта затянувшаяся ситуация с людьми, содержащимися в бесчеловечных условиях, сохранится. Они продолжат оставаться в таких местах, в существование которых в Греции, у ворот Европы, в 2019 году трудно поверить".

Доктор Христу посетил несколько миграционных лагерей в Греции. По его словам, несмотря на то, что он многое повидал в кризисных зонах по всему миру, увиденное здесь его потрясло.

Христос Христу: "Больше всего меня потрясли маленькие дети. Как вы можете себе представить, я побывал в различных горячих точках по всему миру, в зонах военных действий, катастроф и всегда маленькие дети были частью этих тяжелых историй. Их взгляды выражали отчаяние, страх. Но то, что я вижу здесь, - у этих детей пустые взгляды. Они потеряли интерес к жизни, желание играть, и у меня такое чувство, что мы украли у них их детство".

По мнению нового главы "Врачей без границ", многие европейские лидеры считают глобальные перемещения населения угрозой. Доктор Христос Христу призывает к более гуманному подходу.

Христос Христу: "Человеческая жизнь - это человеческая жизнь, и ее следует ценить больше всего на свете. Для нас сейчас важнее всего управлять ситуацией и находить способ быть ближе к нашим пациентам. Чтобы показать им, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы предложить им больше, и что мы заботимся о них".

Несмотря на то, что "Врачи без границ" подвергаются критике, они и другие гуманитарные организации действуют на острове Лесбос в районе Мории с самого начала кризиса беженцев в Эгейском море, предоставляя помощь наиболее нуждающимся.