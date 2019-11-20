Мигранты в холодильнике

На пароме, следовавшем из Нидерландов в Великобританию, в холодильной камере грузовика обнаружены 25 нелегальных мигрантов. Судно вернулось в Роттердам.

Водитель грузовика дает показания о возможной причастности к незаконной перевозке людей. Гражданство обнаруженных нелегалов пока не сообщается.

Официальный представитель полиции Роттердама Мирьям Боерс отметила: "Мы пока точно не знаем, как были обнаружены мигранты. По предварительным данным, были услышаны звуки, контейнер открыли. После возвращения в порт найденные таким образом люди сначала прошли медицинское обследование. К счастью, почти все чувствовали себя нормально. 23 из них были задержаны и доставлены в полицию. Двум потребовалась медицинская помощь, их отвезли в больницу".

Инцидент произошел спустя две недели после того, как на востоке Англии внутри грузовика были найдены тела 39 граждан Вьетнама, погибших из-за переохлаждения.

Машина прибыла в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге. По этому делу предъявлены обвинения двум подозреваемым в Великобритании и восьми — во Вьетнаме.