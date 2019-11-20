В Нидерландах задержан автобус с 65 молдаванами

Голландская пограничная полиция задержала автобус с 65 гражданами Молдавии, среди которых много детей, на подъезде к одному из центров приема беженцев в городе Тер-Апел. Пассажиры намеревались попросить убежища в Нидерландах. Два водителя автобуса, также молдаване, помещены под стражу по подозрению в незаконном трафике людей.

"Я не знаю реальной причины этих перевозок, но я слышал, что молдаване считают, что Нидерланды - лучшая страна для проживания, и что здесь хорошие социальные услуги. Именно поэтому они едут в Нидерланды", - говорит сотрудник центра приема беженцев.

Это уже второй случай за последнее время, когда полиция задерживает группу граждан Молдавии в Нидерландах. В минувшую пятницу стражи правопорядка остановили автобус с 19 молдаванами без необходимых документов для законного нахождения в этой стране. По данным местных СМИ, молдаване - вторая по величине группа иностранцев, просящих убежища в Нидерландах, после сирийцев.