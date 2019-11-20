Дом Гитлера превратят в участок полиции

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер, превратят в полицейский участок. Таким образом, по мнению местных властей, это здание больше не будет напоминать о национал-социализме. Несмотря на то, что Гитлер провел в этом доме только первые месяцы своей жизни, оно продолжает привлекать нацистских сторонников со всего мира.

Судьба здания решалась на протяжении нескольких лет. В 2017 году конституционный суд Австрии утвердил законность экспроприации этого дома у его владелицы Герлинды Поммер. Изначально ей присудили компенсацию в 1,5 миллиона евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой. Спор закончился в этом году, когда Верховный суд присудил семье Поммер компенсацию в размере 810 тысяч евро.