Женщины Африки возьмутся за континент

Брюссель, город европейских институтов, уникального архитектурного наследия, стал площадкой для проведения Африканского женского форума этого года. Мероприятие собрало глав правительств, высокопоставленных политиков, бизнес-лидеров, делегатов от общественных движений - всех, кто занимается изменением положения женщин на Африканском континенте (Брюссельские слет - проект, организованный по линии швейцарского форума "Кран- Монтана", который проводится уже 30 лет).

Одной из главных тем совещания стало расширение возможностей для предпринимателей в сельской Африке.

Хосефа Леонель Керрейя Сако, комиссар по сельскому хозяйству от Африканского Союза, уточнила: "Мы хотим, чтобы все больше женщин видели в сельском хозяйстве возможность для развития собственного бизнеса, чтобы они возделывали землю не только для непосредственных нужд своих семей. Мы хотим добиться изменения их мировоззрения, так женщины будут модернизировать агросектор, повышая его производительность и увеличивая свои доходы".

Сельское хозяйство остается главной отраслью создающей рабочие места в Африке. Подсчитано, что женщины континента совокупно обеспечивают 80% всех агропродовольственных поставок, при этом в их руках - лишь 15% земли.

На форуме в Брюсселе в числе прочего обсуждались перспективы развития вертикального сельского хозяйства. Оно позволяет экономить агроплощади, воду и не зависеть от погоды. Президент Африкааснкой ассоциации вертикального сельского хозяйства Жозефин Фар рассказала: "Вертикальное сельское хозяйство - метод, при котором земля не нужна, а нужно пространство. Если одна, две женщины получат его в свое распоряжение, то смогут построить там вертикальную ферму. И так стать финансово независимыми, обеспечить доход своим семьям. Думаю, это просто здорово - дать женщинам континента такую возможность, позволить им кормить свои семьи производить продукцию с добавленной стоимостью".

По оценкам Всемирного банка, к 2030 году оборот агропроизводства на юге Африки достигнет триллиона долларов. В регионе уже сегодня свыше четверти всех женщин занимаются частным предпринимательством - это самый высокий показатель в мире. Одновременно предприниматели в этой части света испытывают дефицит финансирования в 20 миллиардов долларов - это означает, что они лишены возможности активно развивать свой бизнес.

Лондонский адвокат Грейс Камара опирается на возможности зарубежной африканской диаспоры для поддержки женщин на Черном континенте. Она создала инвестиционный фонд, пополняя его за счет небольших отчислений африканцев, которые отправляют деньги родственникам. Затем эти средства инвестируются в проекты по поддержке женщин-предпринимателей на местах.

"Возьмем африканскую моду - она очень популярна, ее показывают на международных подиумах, - рассказывает Камара. - Мне стало интересно, как помочь африканским модельерам, работающим за рубежом, перевести производственные базы на Черный континент. Продвижение африканской моды в инстаграме, продажа вещей звездам... одно это позволяет создать десятки рабочих мест в Африке. Наша задача - активизировать проекты с опорой на диаспору".

Основатель и глава форума "Кран-Монтана" Жан-Поль Картерон убежден: "Если и мы действительно хотим поддержать африканских женщин, то нужно думать не просто о разовых поездках в Африку (хотя и они важны). Нужно помочь африканским женщинам наладить международные контакты, дать им возможность встречаться с людьми, обмениваться идеями".

Участники слета в Брюсселе единодушны: по мере развития женского предпринимательства в Африке представительницы прекрасного пола станут влиятельными игроками в процессе борьбы за продовольственную безопасность континента.