Венеция: вода затопила гондольные верфи

Наводнения в Венеции затронули практически каждого жителя этого города. "Высокая вода" нанесла ущерб ресторанному и гостиничному бизнесу. Убытки подсчитывают и те, кто связан с водным транспортом. Элизабетта и Елена Нена Трамонтин - владелицы гондольной верфи. Женщины продолжают семейное дело, которому вот уже 135 лет и, несмотря на произошедшее с оптимизмом смотрят в будущее.

Елена Тена Трамонтин, владелица гондольной верфи: "Ремесленные склады, лавки, магазины находятся на нулевых этажах, расположенных вровень с землей. Поэтому, для большинства мастеровых наводнение - штука тяжелая. Но мы должны собрать все свои силы, восстановиться и двигаться вперед. Я надеюсь, что ремесленники получат какую-то помощь, потому что в жизни города они играют важную роль. К тому же, в Венеции традиционно защищают и поддерживают искусство ремесленников".

Наводнение в Венеции стало сильнейшим за последние полтора века. Город оказался затопленным на 70%. Общий ущерб от стихийного бедствия составил около миллиарда евро.