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Брюссельское бюро

Фискальные нарушения Франции и Италии

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  Андрей Бекетов 
Фискальные нарушения Франции и Италии
Авторское право
REUTERS/Johanna Geron
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Франция и Италия должны будут пересмотреть проекты своих бюджетов на 2020 год. Завершающая свой срок Еврокомиссия усмотрела в них нарушение фискальных правил.

Еврокомиссар по финансам объявил, что две страны идут к чрезмерному превышению расходов над доходами и принимают недостаточно усилий по сокращении долга. Совершить такие же нарушения рискуют ещё шесть членов ЕС.

При этом Германия, Ирландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды и Австрия выполняют требования Пакта стабильности и роста, а Эстония и Латвия "в основном" выполняют.

Впервые с 2002 года никто в еврозоне не наказан за превышение бюджетного дефицита, а совокупный долг стран с общей валютой падает.

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