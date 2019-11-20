Дети на войне в Йемене. 30-летие Конвенции о правах ребёнка

В раздираемой войной стране такой, как Йемен, ходить в школу — это смелый и ответственный поступок, равнозначный защите своей общины и борьбе за её будущего. Двум миллионам детей по всему миру запрещено учиться, многих забирают в солдаты или они вступают в ополчение от безысходности.

Итальянский военный журналист Сильвия Баталья приехала в Брюссель, чтобы поставить в известность европейскую общественность об этой отчаянной ситуации:

«У бедных там, нет шансов, - говорит она. - Но ребёнок-солдат хотя бы получает деньги каждый месяц и на эти деньги поддерживает свою семью. Война обещает хороший доход ».

Дети гибнут в конфликтах, голодают, повергаются сексуальному насилию. Йеменский правозащитник указывает, что спустя 30 лет после подписания Конвенции ООН о правах ребёнка, новое поколение в её стране живёт в ещё большей опасности:

«По иронии судьбы Йемен одним из первых ратифицировал Конвенцию о правах ребёнка, и теперь они там нарушаются больше, чем когда-либо, - говорит Радхья аль-Мутвакель. - Юбилей документа — это не повод для торжества. Это повод оценить ситуацию. Праздновать 30-летие Конвенции, когда миллионы детей не только в Йемене, но и во всем мире, всё ещё страдают, немного странно ».

Некоторые страны Евросоюза подливают масла в огонь конфликта в Йемене, продавая оружие Саудовской Аравии. Секретарь организации «Нет мира без справедливости» Никколо Фига-Таламанка призывает ЕС сделать всё, чтобы остановить эту бойню:

«Любое давление на торговцев смертью имеет значение, - говорит он. - Пусть новая Еврокомиссия и новый уполномоченный по иностранным делам покажут, что Европа соблюдает свои ценности и этические ценности внешней политики ».

Новый состав Еврокомиссии сможет ответить на такие призывы только с декабря, в депутаты Европарламента обсудят положение с правами детей на следующей неделе.