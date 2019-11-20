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Брюссельское бюро

Климатическая драма. Оздоровление бюджетов

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  Андрей Бекетов 
Климатическая драма. Оздоровление бюджетов
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Программа "Вкратце из Брюсселя":

_На улицах Брюсселя ещё недавно регулярно проходили марши за "климатическую справедливость". Они не особенно нарушали нормальную жизнь, хотя и сопровождались вандализмом. Но вот в Бельгии похолодало, и противники глобального потепления перебрались в закрытые помещения. _

Молодые борцы против климатических изменений поникли в брюссельское здание Европарламента. Они разлеглись на полу, вынуждая социалистов и либералов перепрыгивать через живые препятствия, чтобы попасть в свои комитеты и комиссии.

Некоторые депутаты решили игнорировать защитников окружающей среды, другие снизошли до общения с ними, третьи позабавились.

«Я допускаю эту акцию, раз она не мешает работать. Можно просто пройти мимо, - сказал британец Шафак Мохаммед. - Но вы знаете - это привлекло мое внимание и внимание моего коллеги...»

«Важнее всего то, что мы вкладываем в законодательство, -сказала румынка Корина Крецу. - Но подобные драматические сцены иногда вызывают больший интерес».

Некоторым активистам всего по 14 лет. Они пришли по приглашению лиц, пожелавших остаться неизвестными. Цель акции - изобразить гибель человечества от перегрева планеты и потребовать от политиков больше денег на его предотвращение.

«Мы хотим указать на нехватку амбиций, - сказала Джада Кеннеди. - Нужно больше финансовых ресурсов, чтобы гарантировать интересы общества в переходный период».

В конце концов юношей и девушек пригласили в зал заседаний и выслушали в течение трех минут. Они подвергли критике готовящееся «Зелёное соглашение» стран Евросоюза.

«Мой коллега называл «зелёную сделку» чушью, по-моему, она служит для отвода глаз, - сказал Тимоти Гвер. - То, что нам обещают по европейской "зелёной сделке" явно не достаточно».

Принятие это соглашение — приоритетная задача новой Еврокомиссии. Активисты требуют ужесточить документ прежде, чем он будет представлен на голосование депутатов на следующей неделе.

Оценка национальных бюджетов

_Помимо «зелёной сделки» Еврокомиссия озабочена гендерным равенством. Но ей придётся заняться и традиционными темами: экономикой, финансами и "социалкой". _

Франция и Италия должны будут пересмотреть проекты своих бюджетов на 2020 год. Завершающая свой срок Еврокомиссия усмотрела в них нарушение фискальных правил.

Еврокомиссар по финансам объявил, что две страны идут к чрезмерному превышению расходов над доходами и принимают недостаточно усилий по сокращении долга. Совершить такие же нарушения рискуют ещё шесть членов ЕС.

При этом Германия, Ирландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды и Австрия выполняют требования Пакта стабильности и роста, а Эстония и Латвия "в основном" выполняют.

Впервые с 2002 года никто в еврозоне не наказан за превышение бюджетного дефицита, а совокупный долг стран с общей валютой падает.

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