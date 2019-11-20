Слушания по импичменту: "услуга за услугу"

Ты —мне, я — тебе: компромат на политического оппонента в обмен на помощь Киеву.

Посол США в ЕС Гордон Сондланд — один из ключевых свидетелей расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа — на публичных слушаниях в спецкомитете американского конгресса заявил, что действующая администрация Белого дома обсуждала с властями Украины вопрос предоставления помощи Киеву в обмен на расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Гордон Сондланд утверждает, что был вынужден сотрудничать с адвокатом Трампа Руди Джулиани:

"В моих предыдущих показаниях я уже объяснял, что просьбы господина Джулиани услугой за услугу для того, чтобы организовать встречу президента Зеленского с Трампом. Господин Джулиани попросил Украину сделать публичное заявление о начале расследования по "Бурисме" и взлома серверов Национального комитета Демократической партии. Господин Джулиани выражал желания Президента соединенных штатов и мы знали, что эти расследования важны для президента".

История с участием Хантера Байдена в работе украинской компании "Бурисма" стала причиной громкого политического скандала в США. А подробности июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским послужили поводом для начала процедуры импичмента.

Гордон Сондланд: "Я знаю, что члены этого комитета часто формулируют эти сложные вопросы в один простой: "Имела ли место услуга за услугу?" Как я ранее говорил, применительно к телефонному разговору в Белом доме Трампа и Зеленского и их встречей в Белом доме, ответ — да".

Гордон Сондланд, состоятельный предприниматель и финансовый донор Трампа, также заявил, что госсекретарь США Майк Помпео знал о происходящем и поддерживал усилия администрации относительно Украины.

Демократы обвиняют Трапа в том, что на заморозил одобренную Конгрессом финансовую помощь Украине, чтобы использовать ее как рычаг влияния.