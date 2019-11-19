Сидней в дыму от пожаров

В Австралии дым от масштабных природных пожаров достиг северо-восточных и центральных районов Сиднея и распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс.

Уровень загрязнения воздуха в Сиднее превысил допустимые нормы в десять раз. Жителям города рекомендовано оставаться внутри помещений.

"Мы зафиксировали значительные проблемы с качеством воздуха из-за дыма. В течении ночи произошла инверсия, из-за которой дым от пожаров сдерживается в воздухе, что приводит к образованию смога", — объясняет представительница Национального бюро метеорологии Энн Фарелл.

Пожарные борются с огнём в штате Новый Южный Уэльс AAP Image/Dean Lewins/via REUTERS

Установившаяся жара способствует распространению огня. В штате Южная Австралия в ряде районов объявлено о катастрофической пожарной опасности. Закрыты 100 школ.

Жертвами пожаров в Австралии стали уже не менее четырех человек, свыше 30 получили травмы различной степени тяжести.