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Россия

В Россию из Ирака вернулись 32 ребенка, чьи родители примкнули к ИГИЛ

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  Марика Димитриади 
В Россию из Ирака вернулись 32 ребенка, чьи родители примкнули к ИГИЛ
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В Россию из Ирака вернулись 32 ребенка в возрасте от года до 9 лет, чьи родители, граждане РФ, примкнули к террористической группировке "Исламское государство". В Москву детей доставили спецбортом МЧС. Ранее все они находились в тюрьмах и приютах Багдада. Это последняя, четвертая группа детей, эвакуированных из Ирака.

После приземления малышей отправили в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей для полного обследования. После осмотра врач сообщил, что здоровью детей ничто не угрожает.

"Спокойно себя ведут, они молчаливые - вот этот факт я заметила с самого начала, очень молчаливые дети. Они просто идут, куда их ведут, послушно, молчаливо, спокойно реагируют на все, что происходит", - рассказала уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова.

В 2017 году при омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. С декабря 2018 года в Россию из Ирака вернулись более 100 детей в возрасте от года до 15 лет.

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