Квартал Гиндза: модные бренды и древний театр

Добро пожаловать в Гиндзу, уникальный торговый квартал в сердце Токио; здесь роскошные магазины и футуристическая архитектура органично вписываются в традиционный японский дизайн. Как на деле осуществляется взаимодействие дня вчерашнего и дня завтрашнего в ежедневном японском обиходе? Ответы наши журналисты искали в торговом комплексе "Гиндза-6".

... Здание поражает современностью архитектурного решения, содержащего немало отсылок к традиционным японским элементам. Арки напоминают японские шторы "норен", которые обычно вешали при входе в магазины как знак приветствия в адрес посетителей. "Гиндза - 6"представляет широкую линейку высококлассных брендов, но в совокупности этот торговой центр - больше, чем просто набор модных магазинов. Комплекс - настоящая территория современного японского искусства. Здесь каждые несколько месяцев новый мастер размещает свои работы, инсталляции. В стенах центра есть и собственная арт-галерея.

Комплекс построен по проекту архитектора Гвенаэля Николя, специалиста с опытом оформления обширных атриумных пространств; этот французский дизайнер уже четверть века живет и работает в Токио. Николя показывает и рассказывает: "Холл на первом этаже - сердце, ядро комплекса, а также квартала Гиндза в целом. Таким был наш замысел. Атриум выглядит как большая спираль. Горизонтальные линии кажутся равнонаправленными, одинаковыми. Но когда вы входите в эти аллели, то понимаете, что они вовсе не идеально ровные, там есть повороты. Из-за них на вашем пути появляются, как бы "выскакивают", небольшие магазинчики, это создает камерную атмосферу. Я стремился создать такое настроение в рамках большого комплекса".

Архитектор предложил прогуляться по переулкам Гиндзы, где он черпает архитектурные идеи.

"В Японии в принципе нет ничего прямого, прямолинейного, - отмечает Николя. - Здесь всегда много наслоений, такова реальность. Прошлое, религиозные, культурные традиции прочно и органично проросли в сегодняшний день, здесь никто не разделяет прошлое и будущее".

Его не разделяют ни в жизни. ни в театре... Лучший пример - студия архаичного японского театра "но", она разместилась прямо в торговом центре. В известном нам виде жанр сложился около 700 лет назад здесь, в Гиндзе. Киёказу Канзе - настоящий настоящий гранд в мире театра "но", именно его семья стояла у истоков этого драматического направления.

"Моя семья жила в Гиндзе в эпоху Эдо на протяжении 243 лет, - рассказал мастер. - Через 150 лет они вернулись в Гиндзу, этот район очень важен для меня... Да, мой предок по имени Дзеамии стоял у истоков этого театрального жанра. Он разработал множество универсальных техник, вот почему его дело живет уже свыше 700 лет. Я вижу свою миссию в том, чтобы сохранить искусство "но", обеспечить связь прошлого и будущего".

Наш корреспондент стала первой иностранкой, которой разрешили выйти на подмостки и принять участие в репетиции. Мастер отмечает ошибки: "Вам нужно сделать лицо-маску, никаких эмоций", - просит Киёказу Канзе. Оказывается это очень сложно.

Рассмотреть невозмутимые лица актеров удается на представлении, которое начинается сразу после репетиции. Архаичный японский театр полон символов и подтекста и не имеет ничего общего с привычной европейский музыкальной драмой. Правда, члены труппы говорят, что стремятся сделать свои постановки понятнее для гостей Японии.