НАТО: за упокой или за здравие?

НАТО постоянно готовится отражать нападение извне. Но наибольшая угроза альянсу может исходить от его собственых членов.

Турция продолжает вторжение в Сирию и пытается заполучить российские ракеты - к недовольству Соединённых Штатов. А их президент требует от союзников больше тратить на оборону, угрожая в противном случае бросить их на произвол судьбы.

А тут ещё французский руководитель заявил, что Организация Североатлантического договора умственно мертва.

Её генеральный секретарь с такой оценкой не согласен:

«Сила НАТО в том, что, несмотря на расхождения во мнениях, мы всегда были в состоянии выполнять нашу основную задачу по защите и обороне друг друга, - сказал Йенс Столтенберг. - Все союзники несут ответственность за то, чтобы мы делали это и сегодня. Мы живем в более непредсказуемом и неопределенном мире, а в неопределённые времена нужны сильные многосторонние институты, такие, как НАТО".

Представитель американского Госдепартамента подчеркнула верность всего высшего руководства Соединённых Штатов, начиная с Дональтда Трампа, своим заокеанским союзникам:

«НАТО - это очень динамичная организация трансатлантического масштаба, каким не обладает ни одна другая организация, - сказала Ванесса Акер. - Эта уникальность неоценима».

Министры иностранных дел НАТО встречаются в среду в Брюсселе, чтобы подготовить лондонскую встречу в верхах, посвящённую 70-летию подписания Вашингтонского договора. Кроме того, на повестке дня — китайская военная мощь, противодействие терроризму, а также оборона в космосе, который будет объявлен одной из сфер оперативной деятельности НАТО.