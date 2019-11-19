В ЕС мужчины живут меньше женщин

Мужчины по всему миру живут меньше женщин. И Европейский Союз - не исключение. Речь идет о разрыве в 5,4 года. По данным Евростата, ожидаемая продолжительность жизни девочек, рожденных с 2015 по 2017 гг., - 83,5 года, мальчиков - чуть более 78 лет.

Больше всего мужчин-долгожителей в Мадриде и Лондоне, в целом по Великобритании и Италии. Они вполне могут рассчитывать отпраздновать свой 82-й день рождения.

Меньше всего повезло гражданам Литвы, которые не всегда доживают и до 70. Согласно Всемирной организации здравоохранения, это самая пьющей европейская страна. Литовцы в среднем выпивают по 15 л спирта в год.

Не намного больше живут в других балтийских странах, Болгарии, Венгрии, Румынии.

По данным ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума - 68 лет для мужчин и 78 - для женщин.