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Канада

Тьерри Анри: "Я быстро принял решение"

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  Ирина Александрова 
Тьерри Анри: "Я быстро принял решение"
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Француз Тьерри Анри дал первую пресс-конференцию в качестве главного тренера канадского футбольного клуба "Монреаль Импэкт". Новый наставник хочет, чтобы клуб занял достойное место в Восточной конференции Главной футбольной лиги. В минувшем сезоне "Монреаль Импэкт" был девятым. Анри, контракт которого рассчитан на два года, призвал болельщиков проявить терпение и объяснился в любви Монреалю.

Тьерри Анри, главный тренер "Монреаль Импэкт": "Я действительно влюбился в этот город. К тому же у меня особая привязанность к MLS, поэтому решение было принято быстро. Ну, а наше с Ольвье Ренаром, спортивным директором, видение игры, все упрощает".

В Канаду Анри прибыл в минувшую пятницу. В аэропорту его встречали как героя. Первым и до "Монреаля" единственным клубом тренера был "Монако". Анри не удалось вывести его из кризиса: француза отправили в отставку после трех месяцев работы.

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