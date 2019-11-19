Европейские бедняки. Спор с Польшей из-за судов

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Евросоюз относительно богат, но и нём миллионы людей живут ниже черты бедности. Новая Еврокомиссию со главе с Урсулой фон дер Ляйен намерена облегчить их положения путём создания рабочих мест и введения минимальной зарплаты.

Алиса Келли родом с окраины Дублина, где высок уровень безработицы и сильна зависимость населения от системы соцобеспечения. Во многих домах там уживаются по несколько поколений. Пожилая ирландка уже не питает надежд на трудоустройство:

«Я не чувствую себя частью Ирландии, которую изображают в глянцевых журналах авиакомпании, - с великолепной экономикой, гламурным стилем, изысканной едой», - сказала она.

Алиса приехала в Брюссель, чтобы обменяться печальным опытом и мнениями с такими же малоимущими из других европейских стран.

По данным Евростата, 109 миллионов человек в ЕС подвержены риску бедности, причем наиболее уязвимы женщины, дети, мигранты и родители-одиночки.

Новый председатель Еврокомиссии выразила намерение ввести повсюду систему страхования на случай безработицы и минимальную заработную плату. Но будущий комиссар по трудоустройству, зная, теперь людей реже увольняют, хочет, чтобы работа стала лучше:

«Минимальная зарплата — это одно из решений, но мы также должны повышать качество рабочих мест, потому что их количество уже не так существенно, - сказал Николас Шмит. - Всё определяет качество труда».

Директор Европейской сети по борьбе с бедностью призывает правительства казнными деньгами помогать людям с низкими доходами.

«Пока этого не происходит во многих наших государствах-членах, - говорит Лео Уильямс. - Минимальный доход установлен на уровне, который просто не позволяет большинству людей вести достойное существование и участвовать в жизни общества».

ЕС пытался сократить количество бедных на 20 миллионов к 2020 году, но не достиг этой цели. Новый состав Еврокомиссии попытается сделать этой за свой пятилетний срок.

Спор с Польшей из-за судов

Из новых членов Евросоюза успешнее всего преодолевала бедность и развивалась Польша. Но теперь Брюссель с тревогой замечает в Варшаве откат от принципов правового государства, что может привести к снижению жизненного уровня.

Премьер-министр Польша заявил, что в ней продолжится осуществление судебной реформы, несмотря на международную критику. Выступая во вторник в Сейме, Матеуш Моравецкий сказал, что его правительство хочет улучшить работу государство, а значит, и системы правосудия.

Учреждениях Евросоюза в Брюсселе и Люксембурге считают, что судебная власть в Польше всё больше зависит от правящей партии «Закон и справедливость», которая, в частности, добивается увольнения неугодных судей.

Между тем, Европейский суд постановил, что вопросы о беспристрастности нового органа судебного надзора находятся в компетенции Верховного суда Польши, хотя и его независимость сомнительна.