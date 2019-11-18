Ущерб от "высокой воды"

Этот венецианский магазин носит название Acqua Alta ("Высокая Вода"), означающее сезонные наводнения в городе. Он считается одним самых красивых книжных магазинов мира. Книги здесь хранятся в гондолах и ваннах. В последние годы приливы в Венеции участились. Вот что говорит владелец магазина Лино Фриццо о нынешнем наводнении: "Меры предосторожности, разработанные для защиты книг, на этот раз не помогли".

В магазине намокли тысячи книг, экономический ущерб составляет 150 тысяч евро. Рекордный уровень привел к подтоплению 80% территории города. В целом мэрия оценивает ущерб в один миллиард евро. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения, но пока выделило лишь 20 млн евро на оказание срочной помощи.

Венеция стала символом избыточного туризма. Население исторической части города составляет всего 55 тысяч человек. При этом ежегодно Венецию посещают 36 миллионов туристов.

Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию. На данный момент сообщается об отмене около трети бронирований.

В понедельник ситуация улучшилась — открылись школы и музеи Венеции, возобновили движение движение водные трамвайчики.