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Франция

Обрушение моста на юге Франции

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  Ирина Шелудкова 
Обрушение моста на юге Франции
Авторское право
Olivier le Corre/via REUTERS
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По меньшей мере один человек погиб, несколько считаются пропавшими без вести в результате обрушения автомобильного моста к северо-востоку от города Тулуза на юге Франции. Обрушение подвесного моста произошло в коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн.

По последним данным, три машины - два легковых автомобиля и один грузовик - упали в реку. Погибла 15-летняя девушка, которая находилась в одной из машин. удалось спасти четырех человек .

по предварительным оценкам, мост мог обрушиться из-за того, что масса грузовика превысила разрешенный для проезда показатель в 19 тонн .

По словам представителей местных властей, проверка моста проводилась регулярно.

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