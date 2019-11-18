Депутаты предложили снять все запреты на рекламу российского вина

Депутаты Госдумы предложили снять все запреты на рекламу отечественного вина и выделить российским винам лучшие полки в магазинах. Кроме того, парламентарии выступили за то, чтобы российским могло называть только то вино, которое было сделано из российского винограда (сейчас производители могут писать на этикетках "российское", если напиток был разлит на территории РФ, при этом в какой стране был выращен виноград и где был приготовлен виноматериал - значения не имеет).

Винодел-шампанист Илья Волошин убежден, что государство должно поддерживать местных производителей – точно так же, как делают власти Италии, Франции и Испании. "Россия оказалась в очень уязвимом положении из-за доступности дешевого привозного виноматериала, и из-за этого потерялась конкурентоспособность российских вин на рынке".

При этом, как считает Волошин, так называемый балк (дешевый виноматериал, который перевозят в цистернах или флекситанках) с полок все равно в ближайшее время не исчезнет. "Балк нужен в России, у нас нет такого количества винограда. Это нельзя сделать за один год, нельзя посадить 200-300 тысяч гектаров. России вообще нужно иметь 400 тысяч га, чтобы обеспечивать свой рынок".

Винодел убежден, что благодаря этому закону "в отрасли появится честность": теперь покупатели, приобретая вино с надписью "российское", будут знать, что его от начала до конца делали на территории РФ.

"Авторы закона не учитывали особенности поведения покупателей"

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет таких крупных ритейлеров, как "Азбука вкуса", "Ашан", Globus, "Лента", "Окей" и др., к инициативам депутатов отнеслись скептически. Если говорить о крупных сетевых магазинах, то там как правило вина из разных стран и так лежат на разных полках. А вот по среднему и малому бизнесу этот закон может больно ударить:

"У них есть ограничения по площади, им надо будет искать дополнительную площадь под дополнительные стенды для российского вина. Плюс нужно будет дополнительно оформлять эти стенды. Для малого и среднего бизнеса это значимые расходы", - говорит директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко.

Кроме того, как считает Власенко, авторы закона не учитывали особенности поведения потребителей, из-за чего эта инициатива может обернуться против российских виноделов: "Покупатель всегда знает, где расположена нужная ему продукция и будет искать ее в соответствующих местах. Если вы перемещаете продукт в какие-то другие места, то покупатель будет просто пробегать мимо, не найдя нужного ему товара, или будет отдавать предпочтение продукции какой-то другой страны".

Что же касается снятия запретов на рекламу, то, по мнению Власенко, для самих виноделов это хорошая новость, но инициативу еще нужно обсуждать с Федеральной антимонопольной службой.

Против снятия запретов выступил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он убежден, что эта норма должна распространяться на все виды алкогольной продукции вне зависимости от страны-производителя.

"Рекламируя одну алкогольную продукцию, мы, безусловно, расширяем формат доступности и продвижения алкоголя в массы, рекламируя отечественное вино, мы точно так же рекламируем иностранное виски, водку, коньяки. Это дополнительное внимание к алкоголю, что негативно скажется на отношении граждан к здоровому образу жизни", - заявил Хамзаев.

Ужесточение продажи алкоголя

Одновременно "Общероссийский народный фронт" предложил сократить время продажи алкоголя – с 8:00 до 22:00 вместо 23:00. "На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9-14%, особенно среди молодежи", - заявил член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

В организации также добавили, что эта мера позволит уменьшить число ДТП и сократить общий уровень употребления алкоголя.

Сейчас федеральные нормы, касающиеся продажи алкоголя, действуют на территории 22 регионов. В других субъектах приняты более жесткие законы. Несколько недель назад в Калининградской области были введены новые нормы – здесь купить алкоголь можно только с 11 до 21 часа.