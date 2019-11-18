РФ передала Украине три корабля, задержанных в районе Керченского пролива - МИД России

Россия передала Украине три корабля, задержанных в районе Керченского пролива, сообщил российский МИД.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что "российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ".

В России продолжается уголовный процесс против украинских моряков, которых обвиняют в "незаконном пересечении российской границы". Корабли, являющиеся, с точки зрения следователей, "вещественным доказательством", были переданы после завершения всех "необходимых следственных действий"

25 ноября 2018 года Россия захватила три корабля Военно-морских сил Украины, следовавших из Черного моря в Азовское, назвав их нахождение в Керченском проливе "актом агрессии". Правоохранительные органы РФ задержали 24 украинских моряка. Им были предъявлены обвинения по статье о "нарушении госграницы".

7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Среди обмененных лиц были и 24 украинских моряка.