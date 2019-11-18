Греческие деревни вышли в сеть

Никос Цуманис вот уже 30 лет живет в деревне на севере Греции, где управляет небольшим рестораном. По словам Никоса, в регионе жизнь разделилась на период "до интернета" и "после" :

"Клиенты меняются. Я видел туристов с рюкзаками за спиной, тех, кто ездил на джипе или летал на вертолете. Сегодня туристы становятся все более требовательными. Если доволен один, мы знаем, что от него о нас узнают другие, это приведет к притоку людей, к росту дохода. Мы принимаем сегодня гостей со всего мира: большой процент приезжает из Израиля, европейских стран Скандинавии и Америки.

Мы действительно почувствовали разницу, перевели все свои операции в сеть. Мы можем забронировать билеты на самолет для наших клиентов, найти компанию-партнера на другом конце света, и она, мы знаем, будет точно отвечать нашим потребностям. Мы можем свободно общаться с туристами, созваниваться, переписываться, продвигать себя в соцсетях. Мы стали заметными. И это изменило нашу жизнь".