Олимпийское партнёрство

Международный олимпийский комитет и оператор онлайн-сервиса по аренде Airbnb ("Эйр-би-эн-би") подписали соглашение о сотрудничестве до 2028 года. Сумма контракта составит 500 млн долларов.

Президент МОК Томас Бах назвал это партнерство инновационным. По его словам, оно лежит в основе стратегии комитета по обеспечению эффективного проведение Олимпийских игр на долгосрочной основе, чтобы оставить наследие для принимающей стороны".

В сотрудничестве с Airbnb будут проведены пять Олимпийских игр.

Соучредитель компании Джо Геббиа отметил, что благодаря партнерству предстоящие игры будут "самыми инклюзивными, доступными и экономически рациональными".

Airbnb уже выступала спонсором на олимпийских играх 2016 года в Бразилии и 2018 года в Южной Корее.

Так, в Рио-де-Жанейро доход арендодателей составил 27 миллионов евро, а площадь сдаваемых помещений — примерно 257 гостиниц.

В рамках контракта Международный олимпийский комитет пообещал Airbnb предоставить жилье для атлетов на 28 миллионов долларов. Ключевая часть соглашения — программа, которая позволит путешественникам тренироваться с элитными спортсменами и исследовать с ними города.

Для Airbnb это первый крупный спонсорский контракт, компания готовится к первичному размещению акций, которое должной пройти в 2020 году.

В МОК заявляют, что соглашение с Airbnb позволит сократить расходы стоимость проживания участников игр и сэкономить на строительстве дополнительной инфраструктуры.