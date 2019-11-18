Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Китай

Пекин обвиняет Лондон во вмешательстве

 Комментарии
  Кнарик Хачатрян 
Пекин обвиняет Лондон во вмешательстве
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Пекин считает, что Вашингтон и Лондон подливают масло в огонь антиправительственных протестов в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела Поднебесной, поддерживая "прибегающих к насилию нарушителей правопорядка". В понедельник посол КНР в Великобритании Лю Сяомин раскритиковал представленный британским правительством доклад, в котором говорилось о Гонконге, добавив:

"Мы сообщили о своей позиции британцам по поводу их безответственных высказываний по Гонконгу. Я думаю, что когда британское правительство критикует полицию Гонконга за то, как она действует в сложившейся ситуации, то тем самым оно вмешивается во внутренние дела Китая. На первый взгляд такие высказывания кажутся сбалансированными, однако в действительности выражается поддержка одной из сторон".

Ранее британские власти выразили обеспокоенность тем, что во время осады полицией университета Гонконга, где собрались протестующие, сотни людей оказались в ловушке, а МИД королевства неоднократно заявлял о том, что право жителей Гонконга на мирный протест должно соблюдаться.

С призывом к сторонам конфликта в Гонконге выступила и Германия.

"Федеральное правительство настоятельно призывает все стороны, как демонстрантов - так и полицию, проявить сдержанность и вести диалог. Мы надеемся, что конкретные меры по деэскалации будут приняты в кратчайшие возможные сроки с тем, чтобы добиться мирного решения конфликта", - заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Городок Политехнического университета, занятый протестующими на прошлой неделе, по-прежнему осаждён. Минувшей ночью здесь продолжались столкновения, в ходе которых протестующие бросали в правоохранителей бутылки с бензином и пускали стрелы. Полиция пригрозила применить боевые патроны.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.