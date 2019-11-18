Пекин обвиняет Лондон во вмешательстве

Пекин считает, что Вашингтон и Лондон подливают масло в огонь антиправительственных протестов в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела Поднебесной, поддерживая "прибегающих к насилию нарушителей правопорядка". В понедельник посол КНР в Великобритании Лю Сяомин раскритиковал представленный британским правительством доклад, в котором говорилось о Гонконге, добавив:

"Мы сообщили о своей позиции британцам по поводу их безответственных высказываний по Гонконгу. Я думаю, что когда британское правительство критикует полицию Гонконга за то, как она действует в сложившейся ситуации, то тем самым оно вмешивается во внутренние дела Китая. На первый взгляд такие высказывания кажутся сбалансированными, однако в действительности выражается поддержка одной из сторон".

Ранее британские власти выразили обеспокоенность тем, что во время осады полицией университета Гонконга, где собрались протестующие, сотни людей оказались в ловушке, а МИД королевства неоднократно заявлял о том, что право жителей Гонконга на мирный протест должно соблюдаться.

С призывом к сторонам конфликта в Гонконге выступила и Германия.

"Федеральное правительство настоятельно призывает все стороны, как демонстрантов - так и полицию, проявить сдержанность и вести диалог. Мы надеемся, что конкретные меры по деэскалации будут приняты в кратчайшие возможные сроки с тем, чтобы добиться мирного решения конфликта", - заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Городок Политехнического университета, занятый протестующими на прошлой неделе, по-прежнему осаждён. Минувшей ночью здесь продолжались столкновения, в ходе которых протестующие бросали в правоохранителей бутылки с бензином и пускали стрелы. Полиция пригрозила применить боевые патроны.