Греция онлайн

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Горное село Мегало Папиго в северной Греции переживает настоящую революцию. Населенный пункт, изолированный географически, получил доступ к скоростному интернету. Сходные преобразования коснулись 5 тысяч деревень и небольших городков в сельской Греции.

Никос Цуманис, владелец гостиницы и ресторана, отмечает, что налаженная в регионе скоростная связь полностью изменила его бизнес: "Я работал и до эпохи интернета, и после того, как у нас наладили связь. Так вот, разница колоссальная в плане общения с клиентами, в плане продвижения местным бизнесом своих товаров и услуг. Скорость связи очень высокая".

Никос - один из полумиллиона обитателей греческой провинции и отдаленных островов, которые в совокупности представляют 45% территории страны. Горы Пинд, где прячется деревня Мегало Папиго, славятся своими пейзажами - настоящее раздолье для любителей спорта и походов. Пуск скоростного интернета привел к увеличению здесь числа туристов. Мэр области Загори, к которой относится деревня, напомнил: "Число бронирований выросло на треть. К тому же наша сельскохозяйственная продукция теперь продается продается через интернет по всему миру. Наша деревни, наш регион вышли из изоляции".

Программа подключения сельских районов Греции опирается на без малого 200-миллионный бюджет. 161 миллион - общественные расходы. 80% этой статьи обеспечивается по линии Европейской политики сплочения, а также государственными и частными фондами.

Антонис Цорцакакис из министерства цифровой политики отмечает: "Мы видим, как стабилизируются и развиваются местные стартапы, малый бизнес. С распространением интернета предприятии остаются в провинции, не переезжают в город; наличие связи по позволяет им вести дела по всему миру".

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Проект реализован при поддержке двух крупных телекоммуникационных компаний. Джордж Статакопулось возглавляет проекты группы ОТЕ в провинции: "Этот проект - отличный пример сотрудничества между государственным и частным сектором. Мы будет управлять новой интернет-инфраструктурой в течение 15 лет, затем сеть перейдет под контроль государства". К сегодняшнему дню группа OTE проложила 12 тысяч километров оптоволоконных кабелей, обеспечив доступ к интернету в 2 тысячах отдаленных деревень.

Эльза Кентери живет и работает в одной из них. Ее гостиница находится на высоте в 1000 метров; интернет, говорит управляющая, стимулировал развитие деловых связей ее небольшого предприятия: "Туризм и технологический сектор развиваются параллельно, для нас, предпринимателей, важно сделать шаг вперед и так оптимизировать сервис".

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