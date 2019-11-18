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Россия

Иван Голунов: "Следствие ждет отмашки"

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  Галина Полонская 
Иван Голунов: "Следствие ждет отмашки"
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Иван Голунов готов провести расследование собственного дела. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

В июне журналиста "Медузы" задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании обвинения с него сняли. Он сам заявил, что психотропные средства ему подбросили и пожаловался на нарушение своих прав и бездействие следствия.

Два дня назад в Берлине Голунов получил премию "Профессия — журналист", учрежденную "Открытой Россией", за материал об устройстве рынка ритуальных услуг.

Он заявляет, что "потерял контакт" со следствием, когда началось обсуждение вероятных заказчиков дела:

Как я догадываюсь, следствие пытается получить какое-то разрешение, отмашку на продолжение дальнейших действий. Хотелось бы, чтоб следствие самостоятельно принимало решения. Насколько я понимаю, в законодательстве нигде не сказано, что нужно согласовывать политические решения с кем-то.
Иван Голунов
журналист

По его словам, сначала следствие сказало, что засекречена лишь часть дела, но позже выяснилось, что материалы засекречны полностью.

Мы не понимаем, что происходит. Либо дело пытаются спустить на тормозах, либо следственная система не справляется. И тогда, я думаю, можно попробовать помочь - мы же журналисты расследования - провести собственное расследование.
Иван Голунов
журналист

"Иван Голунов за все эти месяцы лишь пару раз был вызван в качестве свидетеля. Он считает, что имеет право знать детали следствия, и готов сам довести дело до конца", - передает из Москвы Галина Полонская, корреспондент Euronews.

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Журналист • Мария Горковская

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