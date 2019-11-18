Фестиваль кинооператорского искусства в Польше

Оператор Лоуренс Шер, работавший над фильмом "Джокер" Тодда Филлипса, получил "золотую жабу" — главный приз фестиваля кинооператорского искусства EnergaCamerimage, который прошел в польском городе Торунь.

А фильм "Джокер" получил на фестивале приз зрительских симпатий. Кассовые сборы ленты, главную роль в которой сыграл Хоакин Феникс, преодолели отметку в миллиард долларов. В истории кинематографа это первый фильм с рейтингом R с таким результатом.

"Спасибо огромное, это прекрасно!", — поблагодарил Лоуренс Шер. "Нельзя сказать, что я этого не ожидал. Иногда будучи кинематографистом можно почувствовать свое одиночество, мы мало времени проводим с коллегами, но эта неделя была очень радостной и и душевной".

"Серебряная жаба" досталась оператору драмы "Два Папы" режиссера Фернанду Мейреллиша Сезару Шарлони. Главные роли в ней исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. Фильм рассказывает об отречении Бенедикта XVI. В декабре состоится релиз на стриминговом сервисе Netflix.

"Бронзовую статуэтку" вручили Владимиру Смутны за черно-белую съемку фильма "Раскрашенная птица" Вацлава Маргоула, в котором мальчик сталкивается с жестокостью войны.

Всего в ходе фестиваля присуждались награды в 10 разных категориях. Большим событием стал визит в Торунь режиссера Квентина Тарантино, который вместе с Робертом Ричардсоном получил награду для дуэта "режиссер-оператор".

Режиссер и сценарист Питер Джон Гринуэй удостоен награды "за достижения в профессиональной деятельности".

На фестивале отмечена и работа актера и режиссера Дэнни Де Вито в категории "особенность визуального восприятия".

Фестиваль кинооператорского искусства состоялся в Торуни уже в 27 раз. В этом городе вскоре будет создан Европейский кинематографический центр Camerimage. До 2025 года под этот проект будет построено новое здание.