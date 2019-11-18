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Брюссельское бюро

Европейский суд против польского

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  Stefan Grobe 
Европейский суд против польского
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Во вторник Европейский суд вынесет решение по тр`ём объединённым делам, касающимся судебной системы Польши. Судей в Люксембурге прежде всего интересует, правильно ли назначают и выводят на пенсию судей в Варшавы, кое-кто из которых мог стать неугоден правящей партии. Независимость Верховного суда Польши может оказаться под сомнением.

На конференции в Брюсселе работающие на Западе эксперты по юриспруденции предположили, что в результате Евросоюз может признан неправомочной большую часть судебной реформы, навязанной Сейму правительством националистов и консерваторов.

«Будет огромный эффект, если Европейский Суд скажет, что Национальный совет судебной власти и Дисциплинарная палата не являются независимыми, - сказал Якуб Ярачевский. - Это поднимет много новых юридических вопросов и дискуссий о статусе польского правосудия «.

Сторонники правительства видят в реформе средство избавиться от судей с устаревшим мышлением, служивших коммунистическому режиму.

Европейский суд уже несколько раз признавал незаконными попытки партии «Право и справедливость» преобразовать судебную систему Польши.

«Очередной решение не станет неожиданным для польского Верховного суда, который должен будет применить его на практике, - сказала Барбара Грабовска-Мороз. - Но правительство очень тревожится, потому что в Суде рассматриваются и другие дела против него, и всё это может привести к мерам, предусмотренным за нарушение общих правил ЕС ".

Подобные дисциплинарные меры Еврокомиссия предлагает ввести и против Венгрии. Они могут быть подготовлены весной 2020 года, но затем заблокированы на встрече глав государств и правительств ЕС, где важные решения принимаются единогласно. Польша и Венгрия, скорее всего, заступятся друг за друга.

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