Рекордный октябрь-2019

Как мы замеряем концентрацию двуокиси углерода в атмосфере и можно ли понять происхождение парниковых газов - что делается человеком, а что производит сама природа? Это, а также климатические новости за октябрь - в очередном выпуске программы "Климат сегодня".

Тепло и сыро

... 2019 год уже стал рекордным по многим метеопоказателям: октябрь с его беспрецедентно высокой температурой пополнил список выдающихся природных явлений последних месяцев.

Температура на планете в октябре была почти на полтора градуса выше, чем в доинудстриальный период.

В Ирландии, Великобритании, Франции, странах Бенилюкса, Германии, Балтийских республиках и в России в октябре было теплее обычного - при более высокой влажности. Количество осадков в этот период оказалось выше среднего в период с 1981 по 2010 годы.

Правда, не везде - в средиземноморском, черноморском и восточноевропейском регионах в этот период дождей было меньше. Напомним, что именно в октябре тайфун "Хагибис" ударил по по Японии, вызвав сильнейшие дожди. Зона распространения тайфуна отмечена на график синим цветом: мы видим, что ливни были вдвое интенсивнее, чем обычно в это время года.

СО2 в атмосфере: кто виноват?

Одним из сложнейших аспектов мониторинга состояния Земли является двуокись углерода, СО2, отвечающая за парниковый эффект. С ним напрямую связано глобальное потепление. Ученые пристально отслеживают динамику концентрации углеводорода в атмосфере, отмечая сезонные колебания. Они отмечают, что высокие температуры, жара способствуют повышению концентрации парниковых газов в воздухе. Исследователи напоминают, что парниковые газы - не только результат деятельности человека, некоторые производятся естественным путем, самой природой. Как научиться разграничивать происхождение двуокиси углерода в атмосфере? Этой темой в числе прочего занимаются исследователи обсерватории Пюи-де-Дом (Франция), откуда круглосуточно ведутся замеры содержания СО2.

Сотрудник обсерватории Мишель Рамоне анализирует поступающую информацию: "Мы сегодня находимся на отметке в 415 частей на миллион. Для сравнения, в доиндустриальную эпоху средний показатель составлял 280 частей на миллион. Не забывайте, что в год цифра растет на 2-3 миллиона".

За столь стремительный рост, говорят специалисты, отвечает человек. В прошлом году деятельность жителей планеты обеспечила выбросы в атмосферу 36 гигатонн двуокиси углерода. Половина этого объема впоследствии поглощается растениями, морями и океанами.

Мишель Рамоне поясняет: "Мы замеряем общую концентрацию CO2, в идеале мы хотели бы ввести цветовые маркеры - зеленый для двуокиси углерода, производимой природой, черный - для транспортных выхлопов. Пока у нас для этого нет необходимого инструментария".

Ученые видят выход в активном использование изотопов и газов в климатологических исследованиях парникового эффекта, это позволит разграничить выбросы, произведенные человеком от того, что производит сама природа. Однако главное, по мнению Рамоне - наладить бесперебойный сбор информации: "В некоторых регионах мира измерений практически не ведется, я говорю об Африке, Амазонии, Сибири. Это - ключевые для понимания глобального углеродного цикла районы, они очень важны для анализа воздействия выбросов на различные экосистеме Земли, будь то амазонские джунгли или африканские тропические леса. Нам не хватает измерений на местах".

Регулярные замеры важны по ряду причин. Например, показатели поглощаемого растениями и водой количества двуокиси углерода могут меняться на фоне температурных колебаний. Странам, политикам на местах, ученым необходимо понимать, несколько эффективна проводимая ими стратегия по сокращению парниковых газов, даже если ее прямое воздействие на климат не ощущается в течение нескольких десятилетий.

"То что мы делаем сегодня, даст эффект только через 30 или 50 лет. Отсюда - трудности в разъяснении обществу необходимости действовать уже сегодня, - уверен Рамоне".