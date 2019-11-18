Диплом бакалавра в 9 лет

Лорану Симонсу всего 9 лет, но он уже учится в университете и готовится через месяц сдать экзамены на степень бакалавра. В таком случае он станет самым молодым выпускником вуза в мире. б

"Начальную школу я закончил за два года. А среднюю - за полтора. Это нормально. А в университет я хожу каждую неделю", - рассказывает Лоран. Он родился в бельгийском гроде Остенде на берегу Северного моря, а учится на электротехническом факультете Технического университета Эйндховена, одном из самых сложных.

"Думаю, ему бы было скучно всё ещё учиться в школе. Для него учёба - как игра, он делает то, что сам хочет, поэтому не думаю, что он лишён детства", - говорит отец мальчика Александр Симонс.

За неделю Лоран осваивает объём, на который у лругих студентов уходит не менее двух месяцев. Его любимое занятие - возиться с электроникой, самому паять и что-то изобретать.

"Моя цель - продлить жизнь человека, придумать технологии, позволяющие заменять больные руки, ноги, внутренние органы на искусственные, как у роботов, ну и всё такое ", - делится своими планами вундеркинд.

Если проблема во многих семьях - усадить ребёнка делать уроки, то родители Лорана (оба врачи) следят за тем, чтобы он играл и в активные игры, общался со сверстниками. Маленький бельгиец планирует получить степень доктора философии в области электротехники, а также степень доктора медицины.