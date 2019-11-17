В Венеции третий прилив за неделю

"Площадь Святого Марка снова закрыта. Наш приоритет - безопасность", - написал в Твиттере в воскресенье мэр Венеции Луиджи Бруньяро. После двух приливов, парализовавших город на минувшей неделе, в жемчужине Адриатики вода опять поднялась до 1 метра 50 сантиметров.

Разгул стихии уже обошелся Венеции в миллиард евро, заявил мэр. Он добавил, что открывает специальный счет для всех, кто - в Италии и за рубежом - хотели бы помочь в восстановлении уникального города из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ни один банкомат в Венеции в воскресенье не работал. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб, добавил министр культуры Италии Дарио Франческини. По его данным, повреждены более 50 церквей.

Залитые водой гостиницы начинают выражать серьезное беспокойство массовой отменой брони туристами со всего мира. В минувший четверг, после того, как вода поднялась в Венеции до исторической отметки в 1 метр 87 сантиметров (больше было только однажды: 4 ноября 1966 года, когда вода достигла метра 94 сантиметров) , премьер-министр Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение и выделил из бюджета 20 миллионов евро на "самые срочные нужды".

Спасать приходится не только здания, но и десятки затопленных лодок, гондол и катеров. Члены спасательной команды Венеции приобретают новые навыки: как проплыть на патрульном катере под ставшими вдруг низкими мостами и не застрять.