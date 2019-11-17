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Катапульты, луки и стрелы в Гонконге

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  Андрей Позняков 
Катапульты, луки и стрелы в Гонконге
Авторское право
REUTERS/Thomas Peter
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В Гонконге обострилось противостояние между полицией и участниками антикитайских протестов. Основные события развернулись вокруг кампуса Политехнического университета, где студенты возвели оборонительные укрепления. Как отмечает Reuters, это последний вуз, который остаётся оплотом демонстрантов и позволяет им блокировать один из важнейших туннелей Гонконга.

Столкновения начались, когда студенты пытались восстановить баррикады, разрушенные сторонниками администрации автономии. Полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ летели бутылки с зажигательной смесью и камни. Студенты использовали катапульту и обстреливали силовиков из луков. Сообщается об одном сотруднике, который был ранен стрелой в ногу.

Как передают информагентства, рядом заняли позиции военные китайской армии, которые пока в бинокли наблюдали за противостоянием.

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