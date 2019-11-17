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Китай

Полиция Гонконга угрожает боевыми патронами

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  Вероника Доваль 
Полиция Гонконга угрожает боевыми патронами
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Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны против участников беспорядков, если они продолжат устраивать погромы, а также использовать летальное оружие. В воскресенье вечером были задержаны десятки протестующих студентов Политехнического университета. Но несмотря на это на территории вуза остаются участники беспорядков, игнорирующие требование полиции разойтись. Днем молодые люди в масках, касках и противогазах обстреливали полицейских из самодельных луков и забрасывали бутылками с зажигательной смесью. Одному офицеру стрела вонзилась в ногу.

По последней информации, правоохранительные органы перекрыли прилегающие к кампусу улицы и блокировали все входы и выходы из университетского городка. Для переговоров со студенческими активистами прибыли семеро депутатов Законодательного совета от продемократической оппозиции.

Беспорядки не обошлись без поджогов. В ответ на залпы водяных пушек, радикалы забросали бутылками с зажигательной смесью полицейский фургон и пешеходный мост возле въезда в автомобильный туннель "Кросс-харбор" под проливом Виктория. Операция по разгону протестующих в ряде районов в материковой части города продолжается.

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