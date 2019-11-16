Венеция готовится к новым приливам

Венеция готовится к новым подъёмам воды. Муниципальный центр изучения приливов предупреждает, что в воскресенье уровень моря может вновь превысить отметку в 160 см. Это наводнение уже стало самым мощным за прошедшие полстолетия. Оно окажется и одним из самых разрушительных для города, — говорит мэр Венеции Луиджи Бруньяро. По его оценкам, сумма ущерба превысит миллиард евро. Необходимо будет, в частности, провести реставрацию собора Святого Марка, где затоплена крипта. Ситуация, как отмечает ANSA со ссылкой на экологов, осложняется повышенным содержанием в воде соли, которая разъедает камень.

Власти Италии призвали всех, кому небезразлично всемирное наследие, оказать помощь городу. Мэрия открыла счёт для пожертвований. Специалисты тем временем рассуждают о причинах катаклизма. Среди факторов, которые способствуют наводнениям, называют глобальное потепление и изменение ландшафта дна лагуны. Глава администрации Луиджи Бруньяро предложил создать в Венеции международное агентство по проблемам воды и окружающей среды — по его словам, город стал форпостом цивилизации перед лицом климатических изменений.