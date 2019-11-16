Взрыв в Багдаде в разгар протестов

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в центре Багдада, несколько десятков получили ранения. Такие данные приводит ТАСС. Бомба находилась в автомобиле, припаркованном недалеко от центральной площади столицы Тахрир. Там не утихают массовые протесты с требованиями отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

По официальным данным, перед взрывом в пятницу демонстранты штурмовали бетонные заграждения на пути к одной из ключевых площадей города Хилани и в результате прорвались на мост, который ведёт к правительственному кварталу.

Протесты в Багдаде и других городах Ирака продолжаются с начала октября. Участники выступлений обвиняют власти в коррупции, а также в провале социальной и экономической политики. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками. Жертвами противостояния протестующих и силовиков, по официальным данным, стали более 320 человек, пострадали более 15 тыс.