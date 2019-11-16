Субботник в Гонконге

Десятки солдат расквартированного в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая, вооружившись метлами, вышли в субботу на улицы города, чтобы помочь расчистить их от мусора и баррикад, оставленных радикальными демонстрантами за последние дни. Во время субботника одетые в одинаковые шорты и футболки бойцы собрали в красные ведра брусчатку, камни и другой мусор, разбросанные протестующими, и разблокировали движение транспорта.

Тем временем сотни жителей Гонконга собрались перед офисами центрального правительства, чтобы призвать власти принять эффективные меры для скорейшего прекращения насилия и хаоса и восстановления общественного порядка в регионе. Демонстранты осудили ужесточившиеся антиправительственные беспорядки и выступили с поддержкой полиции Гонконга, которая стала главной целью атак протестующих.

Между тем Гонконгский политехнический университет в Коулуне по-прежнему остается забаррикадирован сотней студентов. Молодые люди спят в палатках и питаются продуктами, которые им передают их сторонники. Они поклялись сохранять контроль над кампусом, пока правительство не согласится со всеми их требованиями, начиная от отставки главы города-государства до большей демократии.