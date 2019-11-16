Протесты в Иране из-за подорожания бензина

В ряде городов Ирана продолжаются акции протеста, начавшиеся в ночь на субботу и вызванные ростом цен на бензин и ограничением его продажи. В Тегеране, где выпал первый снег, автомобилисты заблокировали движение на шоссе Имама Али, призвав полицию присоединиться к ним.

Накануне в городе Сирджане, где проходил мирный митинг, некоторые участники акции повредили несколько автозаправочных станций и попытались поджечь нефтехранилище. Этому помешали силы безопасности. В результате погиб один человек, двое получили ранения.

Власти Ирана решили ввести квоты на льготный бензин в размере 60 литров в месяц и повысили цены на горючее. Таким образом цена дешевого топлива выросла в полтора раза до 15 тысяч риалов, а приобретаемого сверх квоты - до 30 тысяч.