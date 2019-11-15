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США

Дональд Трамп "запугивает свидетелей"

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  Мария Горковская 
Дональд Трамп "запугивает свидетелей"
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Дональд Трамп лично добивался отставки бывшего посла США в Киеве Мари Йованович. Об этом заявила сама дипломат во время слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента. В апреле этого года она досрочно покинула должность после того, как тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о получении от нее списка "неприкасаемых". В частности, она якобы выступала против расследования утечки данных в 2016 году, компрометировавших экс-главу предвыборного штаба Трампа.

Йованович заявляет, что никогда не требовала прекращения антикоррупционных разбирательств: "Меня удивляет то, что коррумпированные украинцы находили американцев, желавших с ними сотрудничать. Похоже, общими усилиями им удалось добиться отзыва посла США. Я разочарована тем, что многие, в том числе руководство Госдепартамента, так и не признали ошибочность направленной против меня и не только кампании".

"Где только не появляется Мари Йованович, все всегда заканчивается плохо", - отметил в своем Twitter Трамп в "реальном времени". Слушания на Капитолийском холме транслируются в прямом эфире. Глава Белого дома также напомнил об "абсолютном праве американских президентов назначать послов".

Дипломат расценила эти слова как возможную попытку "запугать других свидетелей" в рамках нашумевшего "Украинагейта".

Скандал разгорелся, после того, как в ходе июльского телефонного разговора Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении сына Джо Байдена, своего возможного соперника на выборах 2020 года.

Сегодня конгрессмены пытаются выяснить, не использовал ли президент служебное положение в личных целях.

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