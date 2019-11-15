В Дании и Швеции сократилось число суицидов среди ЛГБТ после легализации гей-браков

Легализация однополых браков в Швеции и Дании способствовала снижению числа самоубийств среди представителей ЛГБТ-сообщества. Их количество с 2003 по 2016 год сократилось на 46% по сравнению с 1989-2002 гг. К такому выводу пришли специалисты из Датского исследовательского института по предупреждению суицидов и из университета Стокгольма. За это время на 28% сократилось также количество самоубийств и среди гетеросексуалов.

Как считают ученые, снижению числа суицидов способствовало постепенное исчезновение стигмы вокруг представителей ЛГБТ-сообщества, что стало следствием принятия закона о легализации однополых браков.

Тем не менее, как пишут авторы исследования, гомосексуалы по-прежнему чаще оказываются в зоне риска: число самоубийств среди геев и лесбиянок в два раза больше, чем среди гетеросексуалов. Более того, как показывают ранее проведенные исследования, вероятность самоубийства среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества в три раза выше, чем среди их ровесников гетеросексуальной ориентации.

Также, согласно исследованиям, хотя скандинавские страны считаются лидерами в том, что касается защиты прав ЛГБТ-сообщества, почти треть датчан считают, что секс между двумя мужчинами – это неправильно с моральной точки зрения.

В 1989 году Дания стала первой в мире страной, где были разрешены однополые гражданские союзы. В Швеции они были легализованы шестью годами позже. В 2009 году в Швеции был принят закон, разрешающий однополые браки, в Дании аналогичный документ был одобрен в 2012.

Всего однополые браки разрешены в 27 странах мира, в том числе в 16 европейских. Последним государством, легализовавшим гомосексуальные браки, стал Эквадор.