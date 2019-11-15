Москва и Вильнюс обменялись шпионами

Москва и Вильнюс обменялись помилованными шпионами.

На свободу вышли россияне, ранее осужденные в балтийской республике на 10 лет лишения свободы. По данным литовских спецслужб, Сергей Моисеенко завербовал литовского офицера и передавал РФ сведения о национальных ВВС и миссии воздушной полиции НАТО, а Николай Филипченко пытался установить систему прослушки в кабинете Дали Грибаускайте, тогда президента страны.

В свою очередь, Москва отпустила литовцев Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, а также норвежца Фруде Берга, который, по версии следствия, собирал информацию о российских атомных подлодках. Он уже передан посольству своей страны в Вильнюсе.

Их возвращение стало возможным благодаря новому литовскому закону об обмене осужденными за шпионаж.

"Сложно отрицать очевидное: страна давно нуждалась в подобном законе, - говорит председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма Дайнюс Гайжаускас. - Процедура обмена будет более прозрачной. Теперь всем станет ясно, особенно спецслужбам, что у Литвы есть инструмент, который позволяет возвращать граждан домой в подобных случаях. Это очень важно. Это внушает вселяет в нас чувство безопасности".

После появления информации о возможном помиловании россиян о том, что Москва примет зеркальные меры, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.