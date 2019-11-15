Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Колумбия

Разлучённые стихией сёстры нашли друг друга через 34 года

 Комментарии
  Марфа Васильева 
Разлучённые стихией сёстры нашли друг друга через 34 года
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Такое бывает только в кино! - подумали собравшиеся на этой неделе в Боготе по инициативе фонда Armando Armero. Дженифер де ля Роса и Анхела Рендон - разлученные стихией родные сёстры, нашли дру друга спустя 34 года.

Дженифер была всего неделя от роду, когда извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис стерло с лица земли город Армеро, без малого 25 000 тысяч человек погибли. Некоторое время спустя уцелевшую новорождённую сотрудники Красного Креста передали для удочерения испанской паре. Став режиссером-документалистом, Дженифер до этого дня искала ответ на вопрос, что случилось с ее семьей.

"Я не думала, что это может быть реальностью, - сказала на пресс-конференции взволнованная женщина, - что возможно найти сестру с помощью интернета"...

"Я так счастлива, что у меня есть сестра, - добавила Анхела, не сдерживая слёз, - и больше всего я надеюсь узнать, жива ли наша мать, есть ли у нас еще братья и сестры"...

Встреча состоялась благодаря Франсиско Гонсалесу. Потерявший из-за стихии отца и брата, он посвятил жизнь воссоединению семей из Армеро. Его фонд, Armando Armero, собрал информацию о 478 жителях исчезнувшего города, ищущих детей, и о 65 усыновленных сиротах.

Сопоставив данные их ДНК с помощью Эмилио Юниса (колумбийского специалиста по генетическим исследованиям), фонд помог сёстрам осуществить их самую заветную мечту. Что же касается их матери, то на сегодняшний день они не смогли найти никого с ее именем в реестре гражданского состояния страны.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.